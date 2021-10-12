Bingöl’de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Bingöl’ün Kığı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kığı ilçesi İlbeyi köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesinden meşe kesimi için Kığı ilçesine gitmekte olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araçta, Zülfü Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Öztürk’ün cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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