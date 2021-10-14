Bingöl’de 43 jandarma personeline çadır kurma eğitimi verildi

Bingöl’de AFAD İl Müdürlüğü tarafından 43 jandarma personeline çadır kurma eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edilmiş olması nedeniyle afetlere dirençli toplum oluşturma ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 43 personele çadır kurma eğitimi verildi. Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği öğrenildi.

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