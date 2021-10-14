Başkan Arıkan vatandaşlarla bir araya geldi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, mahalle ve esnaf ziyaretlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kent merkezinde mahalle ve esnaf ziyaretlerin devam ediyor. Bu kapsamda Yenimahalle'de esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Arıkan, halkla projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Başkan Arıkan, "Esnaf ve vatandaşlarımızla birlikteyiz. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Elbirliğiyle, gönül birliğiyle insanımıza ve ilimize hayırlı hizmetler etmeyi nasip eylesin. Esnaf arkadaşlarımızla bir araya geldik, ilimizde yürüttüğümüz projelere dair fikir alışverişinde bulunduk. Hoş sohbetleri ve ilgilerinden dolayı esnaf kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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