Bingöl’de öğrencilere yangın ve deprem eğitimi verildi

Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, öğrencilere yangın ve deprem eğitimi verdi.
Bingöl AFAD Müdürlüğü ekipleri, '2021 Afet Eğitim Yılı' kapsamında kent genelindeki eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Ilıcalar Beldesindeki YİBO öğrenci ve öğretmenlerine eğitim veren AFAD personeli, deprem ve yangın sırasında uygulanması gereken doğru davranış kuralları hakkında bilgiler verdi.
AFAD İl Müdürlüğü, eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.