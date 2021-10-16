Otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra kaçtığı kazada yaya öldü

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL Genç karayolunda otomobilin çarptığı Abdullah Alabay (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, saat 19.40 sıralarında BingölGenç karayolu Çayagzı Köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl'den Genç ilçesi istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 K 3760 plakalı otomobil, yolda yürüyen Abdullah Alabay'a çarptı. sürücü kazadan sonra durmayarak olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Alabay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alabay'ın cesedi ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürdü. Kazadan sonra kaçan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-10-16 22:46:23



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