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Otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra kaçtığı kazada yaya öldü (2)- Yeniden

DHA

Otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra kaçtığı kazada yaya öldü (2)- Yeniden


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL Genç karayolunda otomobilin çarptığı Abdullah Alabay (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra sürücü, otomobili olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.
Kaza, saat 19.40 sıralarında BingölGenç karayolu Çayagzı Köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl'den Genç ilçesi istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 K 3760 plakalı otomobil, yolda yürüyen Abdullah Alabay'a çarptı. Sürücü kazadan sonra otomobili olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Alabay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alabay'ın cesedi ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürdü. 
Kazadan sonra aracı terk ederek yaya olarak kaçan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-10-16 22:55:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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