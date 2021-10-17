İçişleri Bakanı Soylu Bingöl’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki bir dizi program için hava yoluyla Bingöl'e geldi.
Birtakım inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tunceli’ye gidecek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geldiği Bingöl Havalimanı'nda Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu, kısa bir sohbetin ardından Tunceli’ye hareket etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.