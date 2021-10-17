Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - Arkas Spor: 3

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Dur, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Amel Dautefendic, Radzivon Miskevich, Burak Hazırol (L)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Nicholas Hoag, Burak Çevik (L), Mirza Lagumdzıja, Enes Ali Ay, Efe Madıracı, Daniel James Mcdonnell, Bertuğ Öndeş, Candido Gabriel Da Silva, Caner Dengin (L), Mustafa Cengiz

Setler: 1825, 2225, 2025

Süre: 78 dakika (23, 27, 28)

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