Bingöl Belediyesi yeni hizmet binası büyük oranda tamamlandı

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Bingöl Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni hizmet binası büyük oranda tamamlandı.

Bingöl Belediyesi yeni hizmet binasında çalışmalar devam ederken, binanın büyük oranda tamamlandığı bildirildi. Yeni hizmet binasının inşaatını TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Arıkan, "Yapımı büyük oranda tamamlanan yeni belediye hizmet binamızda incelemelerde bulunduk" dedi.

Belediye binasının kısa bir zaman sonra hizmete gireceği kaydedildi.

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