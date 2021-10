TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "Türkiye dünyada en fazla yatak kapasitesi olan ülkelerin başında geliyor"

Bingöl’de Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Arı Kompleksi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binası temel atma töreninde konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Bu sene biraz yurt meselesi de yaşandı. Türkiye dünyada en fazla yatak kapasitesi olan ülkelerin başında geliyor. Üniversite öğrencilerine bir defa paralı eğitim vermiyoruz, bu anlamda çok önemli bir farkımız var" dedi.

Bingöl’de Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Arı Kompleksi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binası temel atma töreni gerçekleşti. Üniversite yerleşkesi içinde gerçekleşen törene TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreni öncesi konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, bu yıl yurt meselesi yaşandığını belirterek, sorunun temelinde pandemi sonrası artışın olduğunu söyledi. Yılmaz, "Değerli arkadaşlar pandemi sonrası dönemde üniversitemiz yeniden öğrencileriyle, akademisyenleriyle buluşuyor. İnşallah bu kurallara dikkat ederek, aşılarımızı da mutlaka yaparak, bu süreci de hep birlikte atlatacağız. Değerli arkadaşlar bu sene biraz yurt meselesi de yaşandı. Türkiye dünyada en fazla yatak kapasitesi olan ülkelerin başında geliyor. Üniversite öğrencilerine bir defa paralı eğitim vermiyoruz, bu anlamda çok önemli bir farkımız var. Bir taraftan öğrencilerimize yurt imkanı sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda burs oranlarını da çok arttırdık. Yurtlardaki sorunun temelinde şu var; pandemi sonrası dönemde hiç olmadığı kadar büyük bir talep artışı oldu. Daha önceki dönemlerde 350 bin civarlarında seyir ederken Türkiye genelinde talep bir anda 750 bin bantlarına çıktı. Buna rağmen çok ciddi bir çabayla büyük oranda yerleştirmeler sağlandı. Kalan kardeşlerimiz ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.



"Diş Hastanesi yapıldığında ilimize çok önemli bir değer katacaktır"

Diş Hastanesinin Bingöl için önemli bir yatırım olduğunu belirten Vali Kadir Ekinci ise "Bingöl için önemli bizim için gurur verici bir gün. Rabbim bir an önce bu yatırımları tamamlamayı ve milletimizin hizmetine sunmayı bizlere nasip etsin inşallah. Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu güne kadar her geçen gün değişmekte ve gelişmekte olan bir üniversitemiz. Başarılı öğrencileriyle, akademik kadrosuyla ülkemizin dört bir yanından öğrenci alan yapısıyla Bingöl’de oldukça önemli bir yere sahiptir. Diş hastanesi yapıldığında ilimize çok önemli bir değer katacaktır. Özellikle sağlık alanında Bingöllü kardeşlerimizin il dışına çıkmadan Bingöl’de tedavilerini olabileceğini en üst düzeyde hizmet alabileceği bir tesisi Bingöl’ümüze kavuşturmuş olacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da, "Çok önemli tesislerin açılışına şahitlik yapıyoruz. Üniversitemiz gerçekten gerek öğrenci sayısı olarak gerek fiziki yapı olarak gerekse de akademik kadro olarak her geçen gün geliştiğini görüyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Üniversiteler kuruldukları şehirler üzerinde çok önemli ekonomik, sosyal ve kültürel bir etkiye sahiptirler. Bir ülkenin nitelikli insan gücünün yetişmesinde, bilginin üretilmesinde ve topluma hizmet noktasında çok önemli bir etkiye sahiptirler" dedi.

Program, temel atma töreninin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.