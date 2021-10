3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, Zakkum grubunun konseriyle başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, sadece metropollerde sinema ve sanat olur anlayışını kabul etmediklerini belirterek, "İnsanın olduğu her yerde sanatın olması lazım. Bu anlamda Bingöl’de bu etkinliğin yapılması çok anlamlı. Kapsayıcı bir sanat, 84 milyonu kapsayan bir sanat son derece önemli" dedi.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bingöl Valiliği ve Bingöl Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali başladı. 3 gün sürecek olan film festivaline 5 ülkeden 245 film başvuru yaptı. Başlangıç ise konserle yapıldı. Üniversite kampüs alanında düzenlenen konsere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, sinema oyuncuları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sadece metropollerde sinema ve sanat olur anlayışını kabul etmediklerini belirten TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, "Sanat Bingöl’de de olacak, Hakkari’de de olacak. İstanbul’da da, Antalya’da da, Trabzon’da da olacak. İnsanın olduğu her yerde sanatın olması lazım. Bu anlamda Bingöl’de bu etkinliğin yapılması çok anlamlı. Kapsayıcı bir sanat, 84 milyonu kapsayan bir sanat son derece önemli. Bu birinci nokta. İkincisi, dünyada hakim bir takım güçler var. Bunlar ekonomik olarak, askeri olarak dünyaya hükmetmeye çalıştıkları gibi sanat yoluyla, sinema yoluyla da kültür anlamında da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Onlara da şunu dememiz lazım, her alanda olduğu gibi sanat alanında da dünya beşten büyüktür” dedi.

Sinemanın en büyük imkanlardan biri olduğunu dile getiren Vali Ekinci ise, “Sinema, bir ifadeyle modern zamanların masal anlatma biçimi. Bir diğer ifadeyle de güzel sanatların yedincisi olarak isimlendirilmekte ve biz sinemanın en büyük imkanlardan biri olduğunu bilmekteyiz. Bu imkanı iyi değerlendirmeli, çevre kirliliğinden iklim değişikliğine, bireyin toplum içindeki yalnızlığından merhamete, insan sevgisine, ülke sevgisine dair birçok filmi hayata geçirebileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Konser öncesi il protokolü tarafından oyuncalara çeşitli plaketler takdim edilirken, festival Zakkum grubunun konseriyle sürdü.

