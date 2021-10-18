TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Dünyada aşı temininde sorun yaşamayan tek ülkeyiz (2)



3'ÜNCÜ BİNGÖL ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

Bingöl'de temaslarını sürdüren TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, açılışı yapılan 3´üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivaline katıldı. Festival kapsamında düzenlenen konser öncesi konuşan Yılmaz, sanat alanında da dünyanın beşten büyük olduğunu vurguladı.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi tarafından desteklenen 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali başladı. Üniversite kampüs alanında düzenlenen açılış konserine TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, sinema oyuncuları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YILMAZ: SANAT ALANINDA DA DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Festivalde konser öncesi konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, sanat alanında da dünyanın beşten büyük olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Sadece metropollerde sinema olur sanat olur anlayışını kabul etmiyoruz. Sanat, Bingöl´de de olacak, Hakkari´de de olacak, İstanbul´da da, Antalya´da da, Trabzon´da da. İnsanın olduğu her yerde sanatın olması lazım. Bu anlamda Bingöl´de bu etkinliğin yapılması çok anlamlı. Kapsayıcı bir sanat, 84 milyonu kapsayan bir sanat son derece önemli bu birinci nokta. İkincisi, dünyada hakim bir takım güçler var. Bunlar ekonomik olarak, askeri olarak dünyaya hükmetmeye çalıştıkları gibi sanat yoluyla, sinema yoluyla da kültür anlamında da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Onlara da şunu dememiz lazım, her alanda olduğu gibi sanat alanında da dünya beşten büyüktür" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-10-18 21:37:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.