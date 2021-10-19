Bingöl’de muhtarlar Vali Ekinci ile bir araya geldi

Bingöl’de muhtarlar Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

Vali Kadir Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Butaku ve beraberindeki mahalle muhtarlarını makamında kabul etti. Muhtarlarla bir süre sohbet eden Vali Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler, devletimiz ile milletimiz arasında önemli bir vazife gören, devletimizin yerel yönetimlerdeki ilk basamağı, hizmet eli, gören gözü ve işiten kulağısınız. Muhtarlık teşkilatımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, tüm muhtarlarımıza sağlık, huzur ve görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Butaku ise Vali Ekinci ile büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını, mahalle ve köylerin sorunları ile vatandaşların taleplerini rahatlıkla ilgili birimlere aktarma imkanı bulduklarını ifade ederek muhtarlara sunduğu imkanlar ve yaptığı desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

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