Bingöl’de 29 yıl önce şehit edilen 19 vatandaş dualarla anıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesi Hazarşah köyüne bağlı Aksakal mezrasında 20 Ekim 1992’de terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen 19 vatandaş için anma programı düzenlendi.

Çeşme mevkiinde 1992’de şehit edilen vatandaşlar için mevlit okutuldu. Mevlit programına Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Solhan İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, daire amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hazarşah Köyü Camisi’nde Kur’anı Kerim tilaveti ve şehitlerin anısına okutulan mevlidin ardından, İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından şehitler için dua edildi. Köy camisinde okunan mevlit ve Kur’anı Kerim tilavetinden sonra şehit kabristanı ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

PKK’lılar, Hazarşah köyüne bağlı Aksakal mezrasında 20 Ekim 1992’de Çeşme mevkisinde köy otobüsünü durdurmuş ve otobüsten indirdikleri vatandaşları kurşuna dizmişti. Olayda 19 sivil şehit olmuş 7 kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu.

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