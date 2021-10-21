Bingöl'de 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında: Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Bingöl’de kontrolden çıkan ve hızını alamayan bir otomobil, ışıklarda bekleyen araçlara çaptı, kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı halk otobüsünün kamerasına saniye saniye yansırken, bir yayanın da ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü.



Kaza, BingölMuş Karayolu Berti kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, hızını alamayarak kırmızı ışıktan bekleyen araçlara çaptı. Kazada, 5 araçta maddi hasar meydana gelirken 6 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



"Ölümden kıl payı kurtuldu"

Kaza anı ise seyir halinde olan halk otobüsü kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan aracın hızla yan yatarak ilerlediği ve ışıkta bekleyen araçlara çaptığı, bir yayanın ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüntülendi.



Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



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