Bingöl’de terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi

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Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya ait 2 adet sığınak ve içindeki malzemeler imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 20 Ekim 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen Eren4 Operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında tespit edilen 2 sığınakta 7 adet tüp ve malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

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