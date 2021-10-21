Kırmızı ışıkta 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de, kırmızı ışıkta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, yoldan geçen halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde BingölMuş karayolu kavşağı çevre yolu yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çaptı. 5 araçta hasar meydana gelirken, 6 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, hareket halindeki halk otobüsünün kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan aracın hızla yan yatarak ilerlediği ve ışıkta bekleyen araçlara çaptığı görüldü. Kaza sırasında bir yayanın aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüntülere yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-10-21 12:32:54



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