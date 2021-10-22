Bingöl’de öğrencilere bağımlılık ve şiddetle mücadele konulu tiyatro gösterimi

Bingöl Belediyesi işbirliğinde Adaklı ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilere bağımlılık ve şiddetle mücadele konulu tiyatro gösterimi sergilendi.
Bingöl Belediyesi ile Uyuşturucu Bağımlılık ve Şiddetle Mücadele Derneği işbirliği kapsamında ‘Hayata Bağlan Projesi’ uygulandı. Proje kapsamında Adaklı ilçesi Şehit Hikmet Saydan İlkokulu’ndaki öğrencilere tiyatro gösterimi sergilendi. Öğrencilere bağımlılık ve şiddetle mücadele konulu tiyatro gösterimi sonrası çeşitli bilgilendirmeler de yapıldı.
Projenin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.