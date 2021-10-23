Bingöl´de çıkan orman yangını söndürüldü

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ilıcalar beldesine bağlı İçpınar köyü yakınlarında sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 30 orman personeli, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 2 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplere. Köylüler ve jandarma da destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-10-23 14:29:24



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