Bingöl'de köy yolları asfaltlanıyor

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Bingöl’de köy yollarında asfaltlama çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği koordinesinde merkez ve ilçeye bağlı köy yollarında asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler merkezÜçyaka ile Genç ilçesine bağlı Gözütok, Büyükçağ, Keklikdere ve Ardıçdibi köylerinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, asfalt işlemlerinin ekiplerin yoğun bir mesai ile devam ettiğini belirtti.

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