Bingöl’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

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Bingöl’de kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesine bağlı Çevirme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.S. idaresindeki 44 AR 399 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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