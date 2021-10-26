Bingöl’de 148 haneye güneş enerjisi kuruldu

Bingöl’de Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından 5 köyde 148 haneye güneş enerjisi kurulumu yapıldı.

Bingöl Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, “Yolçatı, Kuruca, Dikme, Direkli, Emtağ olmak üzere 5 köyde 148 hanede yüzde 80 hibeli güneş enerjisi sistemi kurulumu tamamlanmıştır. Güneş enerjileri; doğal enerji ile suların ısınmasını sağlayıp herhangi bir ısınma gideri söz konusu olmamaktadır. Güneş enerjisi sistemi ile ormanlarımıza olan tahribatın azaltılması ve vatandaşlarımızın yıl içerisindeki sıcak su ihtiyacının giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca köylerdeki sağlıklı ortamın artmasına, sağlık koşullarının iyileşmesine dolayısıyla sosyal yaşam kalitesinin yükselmesine faydalı olmaktadır” dedi.

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