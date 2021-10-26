Bingöl’de 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Bingöl’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde '4006 TUBİTAK Bilim Fuarı' açıldı.

Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan 4006 TUBİTAK Bilim Fuarına İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 25 projenin yer aldığı fuarda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerin yıl içerisinde büyük emekler harcayarak, öğretmenlerinin desteğiyle çok başarılı projeler hazırladıklarını söyledi. Projelerin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Güney, "Öğrencilerimiz tarafından her yıl düzenli olarak farklı alanlarda bilimsel projeler hazırlanarak sergileniyor. Bugün burada 25 proje sergilenmiş ve hepsi de çok başarılı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak amacımız öğrencilerimizin hayata daha kaliteli hazırlanmasını sağlamaktır. Bu projede emeği geçen öğretmen ve idarecilerimizi kutluyorum" dedi.

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