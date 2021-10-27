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Canlı bombanın üzerine atlayıp hayatını kaybetmişti, olayın üzerinden 10 yıl geçti acısı geçmedi Bingöl'de 2011'de çocukları ile bayram alışverişine çıkan Hatice Belgin, kadın teröristin saldırısını fark edip canlı bombanın üzerine atlamıştı Hatice Belgin'in eşi Kadri Belgin: "10 yıl geçti, acımız yine aynı, her gün o olayı yaşıyoruz içimizde" "Oğlum annesine yardıma giderken o anda bomba patlamıştı. Onunla da gurur duyuyorum"

İHA

Canlı bombanın üzerine atlayıp hayatını kaybetmişti, olayın üzerinden 10 yıl geçti acısı geçmedi Bingöl'de 2011'de çocukları ile bayram alışverişine çıkan Hatice Belgin, kadın teröristin saldırısını fark edip canlı bombanın üzerine atlamıştı Hatice Belgin'in eşi Kadri Belgin: "10 yıl geçti, acımız yine aynı, her gün o olayı yaşıyoruz içimizde" "Oğlum annesine yardıma giderken o anda bomba patlamıştı. Onunla da gurur duyuyorum"

Bingöl’de 29 Ekim 2011'de gerçekleşen canlı bomba saldırısında teröristin üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan Hatice Belgin'in eşi Kadri Belgin, "Ülkesi için milleti için vatanı için bayrağı için gözünü kırpmadan canını feda etmiş, canlı bombanın üzerine atlamış hem ülkem için hem bizim için bir kahramandır, onlarla gurur duyuyorum" dedi.
Bingöl’de 29 Ekim 2011 yılında merkez Genç Caddesi PTT kavşağında bayram alışverişine çıkan Hatice Belgin, bu sırada kadın teröristi fark edip canlı bombanın üzerine atlamış, olayda Belgin, oğlu Veysel Belgin ve Mehmet Çibik hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.

"Onlarla gurur duyuyorum"
Kadın teröristin eylemini fark edip üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan Hatice Belgin’in eşi Kadri Belgin, aradan 10 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu belirtti. Eşinin ve oğlunun kahraman olduğunu anlatan Belgin, her hafta perşembe günü kabre gelip dua ettiklerini söyledi. Belgin, "2011 yılında 29 Ekimde canlı bomba olayını gerçekleştiren teröristi etkisiz hale getirmek için üzerine atlarken eşim ve çocuğum olay yerinde şehit oldu. 10 yıl geçti, acımız yine aynı. Her gün o olayı yaşıyoruz içimizde. Çocuklarla beraber aynı acıyı tekrar yaşıyoruz. Her hafta perşembe günü geliyoruz dua okuyoruz, ziyaret ediyoruz. Gururluyuz, onlarla gurur duyuyorum. Ülkesi için milleti için vatanı için bayrağı için gözünü kırpmadan canını feda etmiş, canlı bombanın üzerine atlamış hem ülkem için hem bizim için bir kahramandır, onlarla gurur duyuyorum. Zaten bu dünyada hepimiz bir gün göçüp gideceğiz" diye konuştu.

"Bugün yaşamış olsaydı belki üniversiteyi bitirmiş olurdu"
Oğlu Veysel’in de gözünü kırpmadan teröristin üzerine atladığını kamera kayıtlarından izlediklerini dile getiren Kadri Belgin, "Veysel o zaman 6’ncı sınıftaydı. Bugün okul arkadaşlarını zaman zaman görüyorum, beni soruyorlar. Bugün üniversite son sınıfta kimi arkadaşları da mezun oldu. Onun da hayalleri vardı. Bugün yaşamış olsaydı belki üniversiteyi bitirmiş olurdu. O da hiç gözünü kırpmadan teröristin üzerine gitmiş, biz kameradan izledik onu. Annesine yardıma giderken o anda bomba patlamıştı. Onunla da gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

"Vatanımız, milletimiz sağ olsun"
Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür eden Belgin, "Allah ülkemize, milletimize, vatanımıza zeval vermesin. Türk Silahlı Kuvvetlerine de minnettarım. Bu olayı yapanları hem öldürdüler hem de yakalayıp cezaevine attılar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Allah onları korusun. Vatanımız, milletimiz sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Saldırıda hayatını kaybeden Hatice Belgin’in ismi kent merkezinde bir sokağa, Veysel Belgin’in ismi Gençlik Merkezi’ne, Mehmet Çibik’in ismi ise parka verilerek ölümsüzleştirildi.

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