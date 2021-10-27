Otomobil şarampole devrildi; 3 ölü, 3 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Solhan ilçesi Dilektepe köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 FF 5212 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, otomobildeki 3 kişinin öldüğünü belirledi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-10-27 14:21:55
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