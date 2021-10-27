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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 - Halkbank: 3

İHA

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 - Halkbank: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 5. hafta karşılaşmasında Halkbank’ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 32 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Amel Dautefendic, Fatih Yorümez (L), Burak Hazırol(L)
Halkbank: Selçuk Keskin, Aslan Ekşi, Bozidar Vucicevic, Graham Saxton Vigrass, Caner Ergül(L), Furkan Aydın, Abdullah Cam, Volkan Done(L), Nicolas Bruno, Yigit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Mustafa Koc, Fernando Hernandez Ramos, Efe Bayram
Setler: 1725, 2523, 2523, 2518, 1511
Süre: 151 dakika (28, 30, 37, 30, 26)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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