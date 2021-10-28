Su kuyusunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı

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Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenişehir Mahallesi Başak Caddesi'ndeki metruk evin bahçesindeki boş su kuyusundan gelen köpek sesini duyanlar itfaiyeye bildirdi. Veterinerle birlikte gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya merdivenle inerek, 2 köpeği kurtardı. Durumlarının iyi olduğu tespit edilen köpekler doğal ortamlarına bırakılırken, su kuyusunun da üzeri kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-10-28 16:39:57



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