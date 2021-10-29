Bingöl’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bingöl’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kutlandı. Tören hava şartları nedeniyle kapalı spor salonunda gerçekleşti.

Törende günün anlam ve önemine binaen konuşan Vali Kadir Ekinci, “Cumhuriyet, hepimizi bir araya getiren tarihimizin en önemli kararıdır. 98 yıl önce bu topraklarda yaşayanların hep birlikte verdikleri bir ve beraber yaşama kararıdır. Bu topraklarda yaşayan herkesin altına imza attığı bir ‘birlikte yaşama projesi’, bir ‘millet sözleşmesi’dir. Elbette cumhuriyet bizler için kuru bir sözleşmeden ibaret değildir. Bizim için cumhuriyet, binlerce yıllık köklü kültür ve medeniyet birikimimizden ilhamla, binlerce yıllık tecrübeden hareketle kurulmuş muazzam bir çatıdır. Bu çatı binlerce yıllık birikimin, tecrübenin, töremizin üzerinde yükselmiştir" dedi.

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde jimnastik, tekvando gibi sportif etkinlikler sahne alırken, kent genelinde düzenlen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında da dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tören, bayrak geçişiyle birlikte sona erdi.

Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Garnizon Komutan Vekili Nejdet Durak, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.