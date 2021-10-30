Şehit binbaşı adına çeşme yaptırıldı

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Bingöl’de 2006 yılında şehit düşen Jandarma Binbaşı Adil Karagöz adına çeşme yaptırıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 27 Temmuz 2006’da Genç İlçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Binbaşı Adil Karagöz adına çeşme yaptırdı.

Çeşmenin açılışına İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin, İl Müftüsü Ahmet Süzen ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

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