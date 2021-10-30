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MHP heyeti Bingöl'de

DHA

MHP heyeti Bingöl'de


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)MHP milletvekilleri, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında geldikleri Bingöl´de esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. 
Bingöl´e gelen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile MKYK üyeleri Muhammed Köse, Alper Erdem, Abdullah Bahadır Alperen, Eyüp Gönültaş ve Akif Çapraz, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, Cumhur İttifakı'nın projelerini anlattı. Heyet, Bingöl Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda ise şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve güvenlik korucuları ile buluştu.
Burada konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, parti teşkilatlarının 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' temalı yeni çalışma programında, halkla bir araya gelmenin onurunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Kılavuz, "Vatandaşlarımızı dinlemek amacıyla bu programları tertip ediyoruz. Yaptığımız toplantının gerekli notlarını gündemimize alacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın'a programın özünü rapor halinde arz edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-10-30 13:00:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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