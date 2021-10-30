Bingöl’de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl merkezde bir okulun çatısında onarım yapan işçi, dengesini kaybederek aşağı düştü. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Selahaddini Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir inşaat firmasında çalıştığı öğrenilen yabancı uyruklu A. İ. (22), okulun çatısını onardığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.

Diğer arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.