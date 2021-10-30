Okulun çatısında onarım yaparken düşen işçi yaralandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de 5 katlı bir okulun çatısında onarım yaparken çatıdan düşen Suriye uyruklu Ahmed el-İsa (22), ağır yaralandı.
Bingöl'de bir inşaat firmasında çalışan Suriye uyruklu Ahmed el-İsa (22), kent merkezinde 5 katlı bir okulun çatısında onarım yaptığı sırada dengesini kaybedip düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine
bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-10-30 15:28:58
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