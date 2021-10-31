Bingöl’e mevsimin ilk karı düştü

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Bingöl’ün Karlıova ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

Bingöl’ün kuzey ilçelerinden biri olan ve yılın yaklaşık 56 ayını kar altında geçiren Karlıova'ya mevsimin ilk karı yağdı. İlçeye bağlı Sarıkuşak köyü dağlarına ve 2 bin 700 rakımlı Bingöl Dağları’na ilk kar düştü, tepeler beyaza büründü. Mevsimin ilk karının düşmesiyle ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı.

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