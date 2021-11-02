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Kaza yapan kadının doğum sancıları başlayınca polis hastaneye yetiştirdi

DHA

Kaza yapan kadının doğum sancıları başlayınca polis hastaneye yetiştirdi


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de otomobiliyle maddi hasarlı trafik kazasına karışan 9 aylık hamile Büşra B., doğum sancıları başlayınca, olay yerindeki trafik polislerince hastaneye yetiştirildi. 
Kaza akşam saatlerinde Saray Mahallesi Berti Kavşağı'nda meydana geldi. Büşra B. yönetimindeki HAL-BY 112 yabancı plakalı otomobil, 65 BF 973 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin yol güvenliğini sağladığı sırada 9 aylık hamile olan sürücü Büşra B.´nin sancıları başladı. Ekipler, hamile kadını polis aracına bindirerek Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Büşra B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Trafik polislerinin kadını hastanenin acil servisine getirdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-11-02 20:11:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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