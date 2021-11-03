Bingöl’de trafik kazası: 6 yaralı

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Bingöl’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze Düzağaç kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Can K. yönetimindeki 48 D 4499 plakalı otomobil ile Nurullah Y. idaresindeki 23 FK 867 otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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