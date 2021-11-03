Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı 

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Düzağaç kavşağında meydana geldi. Can Muhammed K. yönetimindeki 48 D 4499 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Nurullah Y. yönetimindeki 23 FK 867 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-11-03 13:58:41



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