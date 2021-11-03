Bingöl’de temel afet eğitimleri sürüyor

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Bingöl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüğü koordinesinde kent genelindeki kurumlara yönelik temel afet eğitimleri sürüyor.

Bingöl AFAD, '2021 Afet Eğitim Yılı' kapsamında eğitimlerini sürdürüyor. AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2021 Afet Eğitim Yılında hedefimiz tüm vatandaşlarımızda ‘Afetler ve Korunma Yolları’ konusunda bilinç oluşturmaktır. Bu amaçla Yedisu ilçe jandarma komutanlığı ve Yedisu aile toplum sağlığı merkezine yönelik afet farkındalık eğitimi verdik. Eğitimlerimiz periyodik olarak devam edecek” denildi.

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