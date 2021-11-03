Kaza sonrası rahatsızlanınca polisin hastaneye yetiştirdiği hamile kadın taburcu edildi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de otomobiliyle hasarlı kazaya karışan, rahatsızlanınca trafik polislerince hastaneye kaldırılan 9 aylık hamile Büşra B., taburcu edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi Berti Kavşağı'nda meydana geldi. Büşra B. yönetimindeki HAL-BY 112 yabancı plakalı otomobil, 65 BF 973 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Araçlarda hasar oluşurken, ihbar üzerine kaza yerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yol güvenliğini sağladığı sırada 9 aylık hamile olan sürücü Büşra B. rahatsızlandı. Ekipler, Büşra B.´yi polis aracına bindirerek Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada bir süre gözetim altında tutulan Büşra B., olumsuz bir durum olmadığı tespit edilince taburcu edildi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-11-03 14:24:34



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