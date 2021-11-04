Bingöl’de 121 haneye izolasyon yapıldı

Bingöl’de yüzde 80 hibeyle 121 haneye izolasyon yapıldı.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Ilıcalar beldesinde birçok haneye yüzde 80 hibeli izolasyon işinin yapıldığını bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Orman İşletme Bingöl İl Müdürü İbrahim Börü, "Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce Ilıcalar beldesi Ilıcalar Mahallesi ve Uzundere Mahallesi'nde 121 hanede yüzde 80 hibeli olarak hane izolasyonu yapım işi tamamlanmıştır. Yapılan hane izolasyon çalışmaları vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırarak ısınma veya serinleme amacıyla yapılan harcamalardan tasarruf ederek kışın daha iyi ısınmaya, yazın ise serin kalmaya imkan sağlamaktadır. Ayrıca hane izolasyonları kullanılan yakıt tüketimini azaltarak ekonomik katkı sağlamakla beraber doğaya verilen tahribatı da azaltmaktadır” dedi.

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