Jandarma Bölge Komutanı Alkan, Vali Ekinci'yi ziyaret etti

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Vali Kadir Ekinci’yi ziyaret etti.
Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti. Valilik makamında Tuğgeneral Alkan ile bir süre sohbet eden Vali Ekinci, nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Alkan’a teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.