Bingöl’de otomobil levhaya ok gibi saplandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, levhaya ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesine bağlı Yamaç köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan levhaya ok gibi saplandı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarda tedavi edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.