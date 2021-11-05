Akşener’e Bingöl’de tepki Vatandaş: "Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl’e gelir gelmez bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, “Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim. Benim adım Tahir Kümran” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. Merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde karşılanan Akşener, parti otobüsünden iner inmez bir vatandaştan tepki gördü. Akşener’in kendisini mahkemeye verdiğini iddia eden vatandaş, “Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim. Benim adım Tahir Kümran” dedi.

Tepkisini sürdüren vatandaş, “Hakaret etmedim, küfür etmedim. Bir de utanmadan halktan oy istiyorsun” diyerek, Akşener’in korumaları ve güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Daha sonra caddedeki esnafları gezen Akşener, “Ben 23 aydır esnaf geziyorum. Şehir şehir ve burada biz partimizi övüp propaganda yapmıyoruz. Başka partileri yermiyoruz. Özne sizsiniz, beni takip eden basın mensupları kanalıyla da dertlerinizi önce kamuoyuna, sonra ben konuşmama, milletvekili arkadaşlarımız soru önergesi, kanun teklifi gibi kamuoyuna mal ediyoruz. Size dikkat çekmek gibi bir sistemimiz var. Yani özne de ses de sizsizsiniz” şeklinde konuştu.

Akşener, merkezdeki ziyaretlerinin ardından Genç ilçesine hareket etti.

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