Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür (2)

ŞEHİT YAKINI, İYİ PARTİLİ TÜRKKAN HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret sırasında, çobanlık yaparken şehit olan İsa Gümren´in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin, HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı Gümren, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kendisine küfrettiği iddiası üzerine Emniyet Müdürlüğü´ne giderek şikayetçi oldu. 1997 yılında Bingöl´ün Gözer yaylasında çobanlık yaparken çatışma esnasında atılan havan bombasıyla şehit olan İsa Gümren´in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´in ziyaretinde, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi, ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ise Gümren'in boynuna sarılarak bir süre dinlediği ve kendisine küfrettiği öne sürüldü. Akşam saatlerinde Bingöl Emniyet Müdürlüğü´ne giden Gümren, Türkkan hakkında şikayetçi oldu.

'1997 YILINDAN BERİ YAŞADIĞIM BİR ACI VAR'

Şehit Aileleri Derneği´ne gelen şehit yakını Gümren, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gümren, yaşadığı olayı anlatarak, "Galiba yaşadıklarım montajmış, bende rüşvet almışım. Biri beni göndermiş sanırım, bunu anlayamadım. Biz onlar gibi değiliz, öyle paralarımız yok, kim bizi göndersin de para versin. Benim 1997 yılından beri yaşadığım bir acı var. Parçalanmış bir kardeşin acısı var içimde. Lütfü Beye sorun, kardeşinin bedeni parçalandı ve parçalarını çuvalda topladılar mı? O Meral Hanıma da söyleyeyim; senin kardeşinin bedeni böyle parçalansaydı galiba bunu yapmazdınız. Meclis'e giderken başka, Şırnak´a giderken başka, Hakkari´ye giderken başka oluyor kendisi" dedi.

'BANA KÜFÜRLER EDEN O ŞAHIS DİZLERİYLE BENİM AYAĞIMA VURDU VE HALA YARASI VAR'

İçinde yıllarca çektiği bir acı olduğunu ve bunu haykırmak istediğini belirten Gümren, şunları söyledi:

"Ben bir kaç gün önce Akşener´in Bingöl´e geleceğini duydum. Arabadan indiğinde yanına gidip bir şey diyeceğim ya da bir dilekçe verecektim ve kimse bana izin vermeyecekti. Bende sesim gür diye en iyisi bağırayım dedim ve bağırdım da. Çünkü sen Hakkari´ye gidince farklısın, İstanbul´a gidince farklısın, İzmir´e giderken farklısın. Sen teröre destek veren insan, utanmadan bizden de oy istiyorsun. Onu gerçekten hiç anlayamadım. Eğer şerefi varsa, özellikle sözüm ona beni temsil eden milletvekili erkek gibi çıksın desin ki ben bu adama hakaret ettim ben de çıkıp bütün Türkiye´den özür dilerim. Eğer erkekse, delikanlıysa, çoluk ve çocuk sahibiyse, kulağıma söylediği o çirkin sözü söylemeye dilim varmıyor. Biz namus için yaşarız. Eğer benim yanımda bir psikolojik sorunu olan birisi bir şey söyleseydi anlardım ama o laf asla söylenmez. O sözü bana diyemezdi. O, bana küfrettikten sonra biri sağa çekti biri sola çekti. Kendi ayağımla gidip emniyete şikayette bulundum ve şimdi de gidip görüntüden tespit ettim. Gerçekten bana küfürler eden o şahıs dizleriyle benim ayağıma vurdu ve hala yarası var. Utanmadan açıklama yapıyor ve bunlar yalan diyor. Sen hangi yüzle insanların karşısına çıkıp oy isteyeceksin. Ben şehit ailelerine sırtımı dayarım sadece. Ben medya üzerinden bir tepki verdim ve cezamı aldım. Eğer bir Genel Başkan her gün bir vatandaşa mahkeme açıp kazanıyorsa yazıklar olsun ona. Sen hiçbir yere gitmeden, yargılanmadan, sorgulanmadan ceza yedin mi? Ben Bingöl´de oturuyorum, mahkemem İstanbul Çağlayan´da olmuştur. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Benim kardeşim şu an benim gözümde, aynı sahneyi yaşıyorum. Şikayette bulundum" dedi.

'ŞEHİT AİLEMİZ SİYASETİN MALZEMESİ DEĞİLDİR'

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen ise milletvekilinin bu akşam özür dileyip, istifası etmesi gerektiğini belirterek, "Şehit ailemize geçmiş olsun diyorum. Şehit ailelerimiz siyasetin malzemesi değildir, şehit ailelerimize Türkiye´nin neresinde kim tarafından haksız uygulama yapılırsa, PKK terör örgütü desteklenirse, PKK´nın siyasal uzantılarıyla ilgili destek veren siyasilerin açıklamaları olursa bugün ki kardeşimizin yaptığı gibi iyi niyetli bir şekilde gittikleri yerde tepkilerle karşılaşmaları doğaldır. Siyasiler ucuz sözler kullanmamalı, siyasiler kendilerine oy istedikleri vatandaşa küfretmemelidir. Şehit ailelerimiz Meral Akşener´in ve partisindeki bazı yetkililerin HDP ile kahvaltı programı ve benzeri kullandıkları ifadelerden dolayı arkadaşımız zamanında sosyal medyada tepkisini dile getirmiş. Bu tepkiden dolayı da Akşener kendisini mahkemeye vermiştir. O mahkeme süreci devam ederken Akşener´in buraya geleceğini öğrenen şehidimizin yakını, 14 yaşındaki kardeşi biz şehit aileleri olarak acımızı her gün yaşıyoruz. Bu acımızı yaşarken HDP´ye destek verenler bugün olduğu gibi yarın da Türkiye´nin neresinde olursanız olun bizi karşınızda bulacaksınız. Lütfü Türkkan, özrün kabahatinden büyük, bu arkadaşımıza ağza alınmayacak küfründen dolayı öncelikle tüm şehit ailelerimizden, gazilerimizden ve Bingöl halkından özür dilemelisin. Bu küfür sadece bu kardeşimize yapılmadı o yüzden biz sağa sola bakmadan kendisinin bir an önce bu akşam siyasetten çekilmesi lazım. Çıkıp ben bu kardeşimize küfrettim ve özür dilerim demesi lazım. Bütün siyasi partililer Bingöl ve diğer illerde siyasi faaliyetlerini yürütebilirler. Bizde bu duruma saygı gösteririz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNALSerhat Ozan YILDIRIM

2021-11-05 22:51:06



