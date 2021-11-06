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İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti, bir tepki de şehidin annesinden geldi Acılı anne evladına küfür edilen şehit annesi Telli Gümren: "Hem oğlumdan hem de ailemden özür dileyene kadar onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor"

İHA

İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti, bir tepki de şehidin annesinden geldi Acılı anne evladına küfür edilen şehit annesi Telli Gümren: "Hem oğlumdan hem de ailemden özür dileyene kadar onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, "Hem oğlumdan hem ailemden özür dileyene kadar onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor. Bütün çocuklarım dün akşam üzüntüden yemek bile yiyemediler" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyaretinde Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1997’de şehit düşen İsa Gümren’in ağabeyi Tahir Gümren’e sinkaflı küfür etti. Yaşanan olayın ardından birçok kesimden tepki alan Türkkan’a bir tepki de şehit annesi Telli Gümren den geldi. Türkçe bilmediği için Zazaca konuşan şehit annesi Gümren, oğlunun kabri başında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Acılı anne Gümren, "Oğlum çobanlık yapıyordu, sabah kalkıp hayvanlara bakmaya gitti. O esnada da bir bomba patladı ve parçalandı, 14 yaşındaydı. Öğle namazına kadar cenazesine ulaşamadık. Öğleden sonra keşif ekipleri geldi ve parçalanan cenazesini defnettik. Dün de diğer oğluma hakaretler ettiler, büyük acılar çektik dün akşam. O mecburen gelip özür dileyecek oğlumdan, ayaklarına kapanıp özür dilemesi gerekiyor. Dün elini oğlumun boynuna atıp sıkıyor ve kulağına küfürler edip itiyor oğlumu. İçimiz çok acıyor, ama onların yaptığına bakın, bunun üstüne bir de yalandır diyorlar. Oğlum parçalanmış, diyorlar yalandır. Son olarak şunu diyorum, oğlum Tahir’in ayaklarına kapanıp özür dileyecek ve Allah onu affedecek. Oğluma verdikleri cezayı da silmelerini bekliyoruz. Hem oğlumdan hem ailemden özür dileyene kadar onu affetmeyeceğiz. İçimiz yanıyor. Bütün çocuklarım dün akşam üzüntüden yemek bile yiyemediler" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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