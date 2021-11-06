Şehit annesi Telli Gümren'den Türkkan'a tepki: İçimiz yanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit annesi Telli Gümren'den Türkkan'a tepki: İçimiz yanıyor

DHA

Şehit annesi Telli Gümren'den Türkkan'a tepki: İçimiz yanıyor


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit İsa'nın ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, "İçimiz yanıyor. Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret sırasında, çobanlık yaparken şehit olan İsa Gümren´in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin, HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı Gümren, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kendisine küfrettiği iddiasıyla Emniyet Müdürlüğü´ne giderek şikayetçi oldu. 1997 yılında Bingöl´ün Gözer yaylasında çobanlık yaparken çatışma esnasında atılan havan bombasıyla şehit olan İsa Gümren´in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´in ziyaretinde, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi, ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ise Gümren'in boynuna sarılarak bir süre dinlediği ve kendisine küfrettiği belirtildi. Akşam saatlerinde Bingöl Emniyet Müdürlüğü´ne giden Gümren, Türkkan hakkında şikayetçi oldu.
'OĞLUM 14 YAŞINDAYDI, ŞEHİT EDİLDİ'
Tepki çeken İYİ Partili Türkkan´a bir tepki de şehit annesi Telli Gümren´den geldi. Şehit annesi Gümren, "Oğlum şehit olduğunda bırakmadılar göreyim. Parçalarını çuvala koydular, götürdüler. Oğlum bu şekilde ölmüş ve yine de buna yalan diyorlar. Kimsenin umurunda değil. Kaç yıldır oğlumun acısıyla yaşıyoruz. Evlat unutulur mu? Allah'ın emri baş göz üstüne fakat böyle bir olay kolay değil. Oğlum İsa sürekli hayvanların yanına gidiyordu, hayvanları köyün arkasında bulunan yaylaya götürüyordu. Yaylaya gitti, orada bomba patladı, bedeni parça parça oldu, bana cenazesini getirdiler Oğlum 14 yaşındaydı. Öğle namazına kadar cenazesine ulaşamadık. Öğleden sonra parçalanan cenazesini defnettik. Diğer oğluma hakaretler ettiler, büyük acılar çektik hepimiz. Gelip özür dileyecek oğlumdan. Böyle insanlık olmaz, böyle şefkat olmaz. İçimiz çok acıdı ama onların yaptığına bakın. Oğlum parçalanmış diyorlar yalandır. Oğlumdan özür dilemesini istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-11-06 18:46:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti, bir tepki de şehidin annesinden geldi Acılı anne evladına küfür edilen şehit annesi Telli Gümren: "Hem oğlumdan hem de ailemden özür dileyene kadar onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor"
YEREL HABERLER İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti, bir tepki de ...
Şehit ve gazi yakınlarından İYİ Parti'ye tepki
YEREL HABERLER Şehit ve gazi yakınlarından İYİ Parti'ye tepki
Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür (2)
YEREL HABERLER Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür (2)
İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren: "Bana hakaret, küfürler eden o şahıs alttan da bana tekme vurdu”
YEREL HABERLER İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi ...
Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür
YEREL HABERLER Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür
Akşener’e Bingöl’de tepki Vatandaş: "Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim"
YEREL HABERLER Akşener’e Bingöl’de tepki Vatandaş: "Bu kadın beni ...
Bingöl’de jandarma personeline ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bingöl’de jandarma personeline ilk yardım eğitimi ...
Bingöl’de otomobil levhaya ok gibi saplandı
YEREL HABERLER Bingöl’de otomobil levhaya ok gibi saplandı
Jandarma Bölge Komutanı Alkan, Vali Ekinci'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Bölge Komutanı Alkan, Vali Ekinci'yi ziyaret ...
Bingöl’de 121 haneye izolasyon yapıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de 121 haneye izolasyon yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.