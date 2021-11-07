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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz: "Partilerin Türkkan'a tepkisiz kalmasının tek derdi Erdoğan"

İHA

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz: "Partilerin Türkkan'a tepkisiz kalmasının tek derdi Erdoğan"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine tepkiler büyüyor. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu olaya tepkisiz kalan kesimin tek derdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olduğunu söyledi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaşantısına bakıldığında kaçak villalar, mafyatik hareketlerle gazetecilere şiddet uygulama gibi pek çok olay barındırdığını söyledi. Böyle bir adamın bir PKK'lıya sövmeyeceğini bildiklerini belirten Gündüz, "PKK tarafından şehit edilmiş bir masumun kardeşine sövmesi ondan beklenen bir durum zaten" dedi.
Gündüz, olaya tepkisiz kalanların ise tek derdinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyerek, "Bu küfürbaz adam önce şehit ailesine iftira atarak o bana sövdü dedi, ardından Nutuk kitabının önünde video çekerek kendisinin sövdüğünü itiraf etti. Buna rağmen hiçbir İYİ Partili, hiçbir CHP'li, hiçbir kadın savunucusundan bir ses ve tepki çıkmadı. Böylesine büyük bir alçaklığa en küçük bir tepki gösterilmedi. Kulağının üstüne yattı. Yukarı bakarak ıslık çaldılar. Yani bu tepkisiz kesimin tek derdi Erdoğan. Ne PKK umurlarında, ne şehide yapılan alçakça hakaretler, ne suçsuz bir kadına sırf şehit yakını olduğu için edilen küfürler, ne kaç yıldır HDP binası önünde evladını bekleyen anneler. Tek meseleleri Erdoğan. Erdoğan düşmanı olan biri ne yaparsa yapsın, ne derece alçalırsa alçalsın bunların nazarında eğer Erdoğan düşmanıysa tepki göstermeye gerek yok. Erdoğan’a bu kadar nefret neden? Türkiye'yi bitik bir durumdan alıp dünyanın en iyileri seviyesine çıkardığı için mi? Bu ülkenin insanına Avrupa’da, dünyada itibar kazandırdığı için mi? PKK’yı bitirip sınırın dışında dahi kökünü kazımaya çalıştığı için mi? FETÖ’yü bitme noktasına getirdiği için mi? Veya diğer kazandırdıkları için mi? Tabii ki hayır. Sadece dünya Müslümanlarına sahip çıkmaya çalışan bir mümin olduğu için. Tabii ki her insanın hataları olur. Siyaset denilen olgu zaten baştan sona hatalarla doludur. Ama Allah Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun. Canlarını dişlerine takarak gece gündüz durmadan Allah için, vatan için, millet için, bayrak için, ümmet için, İslam davası için, Türkiye için büyük gayretler sarf ediyorlar. Herkes kimin için, ne için uğraşıyorsa bu dünyada karşılığını göreceği gibi ahirette de sevdikleri ile ve düşmanlık ettiklerine göre haşredilip hesap verecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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