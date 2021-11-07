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Bingöl´de 'Şehide Saygı' mitingi

DHA

Bingöl´de 'Şehide Saygı' mitingi


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında, tepki gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren'e Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfretmesine, kentte düzenlenen mitingle tepki gösterildi. Eyleme şehit ağabeyii Tahir Gümren de katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etti. Yaşanan olayın ardından Türkkan, birçok kesimden tepki gördü. Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından kentte 'Şehide Saygı' mitingi düzenlendi. Genç Caddesi Dörtyol Saat Kulesi önündeki mitingde, Türkkan protesto edildi. Mitingde konuşan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Başkanı Naim Tan, "İki gün önce ilimizde İyi Parti grup başkan vekili Lütfü Türkkan şehidimizin ağabeyine karşı ağıza alınmayacak mesnetsiz, seviyesiz ve ahlaksızca söylemlerde bulunarak şehit ailemize hakaret etmiştir" dedi.
'GAZİ MECLİS'İMİZDEN KOVMALARINI BEKLİYORUZ'
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, "Biz şehit aileleri siyasi malzeme değiliz, siyasi oyuncak değiliz, siyasi dolgu malzemesi değiliz. Kimse bizi siyasetin içine çekmeye çalışmasın. Bütün siyasi partiler gibi o gün İYİ Parti de Bingöl´e gelip herkes gibi siyasi propaganda yaparken, geçmişte Selahattin Demirtaş´a kahvaltı yapacağız söylemlerinden dolayı Siirt´e gidip bir HDP´linin burası 'Kürdistan'dır' söylemine sesini çıkarmayan Meral Akşener´e tepki göstermek için Tahir kardeşimiz bir seçmen olarak, bir vatandaş olarak tepki göstermişlerdir. Bırakın bir şehit ailesini biz bir Bingöllü olarak birinin anamıza, bacımıza küfür etmesine razı olur muyuz? Biz Bingöl halkı 90´lı yıllardan bu yana hiçbir zaman teröre, teröristlere onların siyasi uzantılarına yandaşçılarına, yatakçılarına boyun eğmedik bundan sonrada eğmeyeceğiz. Lütfü Türkkan´dan ve partisinden beklentimiz şuydu; derhal Bingöl´e dönüp bu şehit yakınımızın elini ayağını öpüp, annesinin elini ayağını öpüp ondan özür dilemesini beklerken yalancılıktan tiyatro çeviriyorlar. Önce 'ben küfür etmedim' dedi. Yalanı kameralara yansıyınca bu defa yalancılıktan özür diledi. Özürü kimden diledi biliyor musunuz? Gitti kendi genel başkanından özür diledi. Buradan Meral hanıma sesleniyorum; sen bir bayansın, sen bir annesin, sen bir bacısın, sen bir kardeşsin. Bir bayan olarak şimdiye kadar Lütfü Türkkan´ı o partiden ihraç etmen gerekmez miydi? Biri sana küfür ettiğinde hoşuna gider mi? Bakın geçmişte Selahattin Demirtaş´ın eşine küfür edilirken sen gidip Selahattin Demirtaş´ın eşine sahip çıktın. 'Bayana küfür edilmez' dedin. Evet bizim örf ve adetimizde bayana küfür edilmez ama bu abimizin kardeşine, bacısına küfür edilirken bu saate kadar neden sessiz duruyorsun. Şehit ailesinde provokatör olmaz, şehit ailesinden olsa olsa vatansever olur, kahraman olur. Aziz milletimizin emanetlerine kimse küfür edemez. Bütün siyasi partilerin toplanıp, Lütfü Türkkan´ı Gazi Meclis'imizden kovmalarını bekliyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-11-07 16:30:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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