Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş: 1

Axa Sigorta Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş’ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Turgay Doğan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Amel Dautefendic, Fatih Yörümez (L), Radzivon Miskevich, Burak Hazırol(L)
Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş: İlker Esin, Resul Gün, Kadir Cin, Mehmet Almaz, Nikita Axyutin, Yigit Yıldız, Cansın Ogbai Enaboifo, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Tarık Emre Sipahioğlu(L), Zeka Çağatay Kır(L), Umut Durur
Setler: 2817, 2830, 2516, 2517
Süre: 119 dakika (30, 39, 25, 25)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.