Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Axa Sigorta Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş’ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.



Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Turgay Doğan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Amel Dautefendic, Fatih Yörümez (L), Radzivon Miskevich, Burak Hazırol(L)

Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş: İlker Esin, Resul Gün, Kadir Cin, Mehmet Almaz, Nikita Axyutin, Yigit Yıldız, Cansın Ogbai Enaboifo, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Tarık Emre Sipahioğlu(L), Zeka Çağatay Kır(L), Umut Durur

Setler: 2817, 2830, 2516, 2517

Süre: 119 dakika (30, 39, 25, 25)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.