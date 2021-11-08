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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de Türkkan hakkında 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulunuldu

İHA

Bingöl'de Türkkan hakkında 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulunuldu

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın küfrüne maruz kalan Tahir Gümren ve Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK), Türkkan hakkında savcılığa 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz cuma günü Bingöl’e gerçekleştirdiği ziyarette, milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gümren’e küfür etti. Türkkan’ın küfrünün ardından hem şehit ağabeyi Tahir Gümren hem de Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundu. Bingöl Adliyesine şehit ağabeyi Tahir Gümren’ın yanı sıra Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve BİŞHAK Başkanı Naim Tan geldi. Adliye önünde açıklama yapan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, Türkkan hakkında 1 kuruşluk maddi tazminat davasının açılması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Tan, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’in Bingöl'de yaptığı programda Genç Caddesindeki esnafı ziyareti esnasında Meral Akşener'in daha önceki zamanlarda ‘Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapmak istiyorum’ demesi üzerine, geçen hafta Siirt'te bir esnafın ‘Burası Kürdistan'dır’ söylemini Meral Akşener'in yüzüne ifade etmesine rağmen Meral Akşener'in sessiz kalması üzerine bu duruma sinirlenen şehidimizin abisi Tahir Gürmen tepkisini dile getirmek üzere sesini yükselterek ‘Siz HDP ile ortaklık yapıyorsunuz, HDP ile kahvaltı yapmak istiyorsunuz’ demesi üzerine görevli polis memurları kendisini oradan uzaklaştırmaya çalışırken yanına gelip boğazından sıkarak bir süre sürükleyip alttan bacaklarına vuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan basının ve herkesin gözü önünde bilerek isteyerek ve alenen küfür ve hakaret ettiği açıkça görülmüştür. Türkkan’ın işlediği suçlardan dolayı cezalandırılmasını, ayrıca şehit ailemizin onur, gurur ve namusunu çiğnettiği için 1 kuruşluk maddi tazminat ile cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise "Bingöl Şehit Aileleri Derneğimizin öncülüğünde büyük bir miting ile Bingöl halkına yakışır bir şekilde kendisine tepki gösterdik. Şuan da hem Tahir kardeşimiz hem Bingöl Şehit Aileleri Derneğimiz Lütfü Türkkan hakkında biraz sonra adliyede suç duyurusunda bulunacağız. Kendisi hakkında suç duyuru ve tazminat davasında bulunacağız” diye konuştu.

“Türk adaletine güveniyorum”
Türk adaletine güvendiğini belirten şehit ağabeyi Tahir Gümren de, "Başkanım her şeyi açıkladı. Benim açıklayacağım başka bir şey yoktur. Ben Türk adaletine güveniyorum. Bugün başvurumuzu yapacağız. Benim beklediğim budur, başka bir şeyim yoktur" şeklinde konuştu.
Türkkan hakkında şehit ağabeyi Tahir Gümren 500 bin liralık, BİŞHAK Derneği Başkanı Naim Tan ise dernek adına 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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