Bingöl’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında, Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de resmi törenle anıldı. Valilik önündeki Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene Vali Kadir Ekinci, 49’uncu Komando Tugay Komutan Vekili P. Komando Albay Nejdet Durak, Belediye Başkanı Vekili Sait Kolak, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende, Vali Ekinci, 49’uncu Komando Tugay Komutan Vekili Durak ve Belediye Başkan Vekili Kolak anıta çelenk koydu.

Çelenklerin konulmasının ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.